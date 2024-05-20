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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №90 - Запоріжжя (462580) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
49,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (4)
47,15 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: таблетки (70)
54,10
Економія: -5,50 грн
48,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
47,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
50,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
49,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
49,03 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
45,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (2)
45,44 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
53,88
Економія: -6,18 грн
47,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
49,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
49,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
49,25 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (2)
47,09 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
53,41
Економія: -5,71 грн
47,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
47,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (2)
49,68 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (2)
52,40 грн