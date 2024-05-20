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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Запоріжжя (462579) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
32,63 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
32,45
Економія: -0,05 грн
32,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
29,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
34,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
31,80 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
27,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
28,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
32,88 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
28,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
32,89 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
35,93
Економія: -4,13 грн
31,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
30,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
33,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
30,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
29,72 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (15)
32,45
Економія: -0,65 грн
31,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
29,93 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (3)
32,47
Економія: -0,07 грн
32,40 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (1)
29,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
34,77 грн