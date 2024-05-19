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Асиброкс таблетки шипучі 600 мг стрип, №10 - Львів (317305) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
282,92
Економія: -38,17 грн
244,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
249,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
290,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
268,42 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -44,35 грн
273,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
249,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
356,99
Економія: -83,35 грн
273,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
328,99
Економія: -55,35 грн
273,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
290,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
290,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -38,35 грн
273,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки шипучі (6)
375,99
Економія: -102,35 грн
273,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
290,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки шипучі (6)
394,99
Економія: -121,35 грн
273,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
268,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -35,35 грн
273,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
335,99
Економія: -62,35 грн
273,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
356,99
Економія: -83,35 грн
273,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (107)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
290,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: таблетки шипучі (8)
249,46 грн