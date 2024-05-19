Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАцетилцистеїнАсиброксЦіни в аптеках

Асиброкс таблетки шипучі 200 мг стрип, №20 - Львів (317303) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
227,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
210,72 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
227,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
227,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
227,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
208,75 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
227,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
227,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,80 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
208,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,80 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки шипучі (14)
220,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
227,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
227,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: таблетки шипучі (16)
299,99
Економія: -84,86 грн
215,13 грн