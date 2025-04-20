Еноксапарин-Фармекс (Enoxaparin-Pharmex)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2000 анти-Ха МО шприц 0.2 мл №1
Корпорація Здоров'я
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,05
Економія при броні: -21,05 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
182,47
Економія при броні: -14,47 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 2000 анти-Ха МО шприц 0.2 мл №1
Корпорація Здоров'я
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,05
Економія при броні: -18,05 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн