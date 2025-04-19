Еноксапарин-Фармекс (Enoxaparin-Pharmex)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
571,50
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
157,10 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,60 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн