Еноксапарин-Фармекс (Enoxaparin-Pharmex)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 299 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 4000 анти-Ха МО шприц 0.4 мл №1
Корпорація Здоров'я
130,60
Економія при броні: -1,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 6000 анти-Ха МО шприц 0.6 мл №1
Корпорація Здоров'я
194,30 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 8000 анти-Ха МО шприц 0.8 мл №1
Корпорація Здоров'я
197,90 грн
Еноксапарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
647,00 грн