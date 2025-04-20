Брінтеллікс (Brintellix®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1384,00
Економія при броні: -40,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1384,00
Економія при броні: -90,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
706,92
Економія при броні: -27,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1416,02
Економія при броні: -83,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1370,74
Економія при броні: -60,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1384,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
660,48
Економія при броні: -26,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1416,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1404,29
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1400,22
Економія при броні: -66,82 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
682,13
Економія при броні: -35,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1403,75
Економія при броні: -59,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1497,07
Економія при броні: -91,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1416,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1360,80
Економія при броні: -66,80 грн