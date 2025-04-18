Брінтеллікс (Brintellix®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
729,49
Економія при броні: -54,66 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1383,49
Економія при броні: -61,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1387,77
Економія при броні: -61,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1443,06
Економія при броні: -100,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1416,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1383,63
Економія при броні: -63,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1419,65
Економія при броні: -67,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
776,39
Економія при броні: -44,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1414,78
Економія при броні: -75,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1431,67
Економія при броні: -82,65 грн