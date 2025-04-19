Брінтеллікс (Brintellix®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1424,44
Економія при броні: -105,45 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1401,00
Економія при броні: -38,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1400,40
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
711,15
Економія при броні: -41,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1416,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1420,90
Економія при броні: -58,10 грн