Брінтеллікс (Brintellix®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 701 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1376,50
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1420,90
Економія при броні: -58,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1515,74
Економія при броні: -55,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1451,79
Економія при броні: -100,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1586,78
Економія при броні: -57,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1417,42
Економія при броні: -88,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1374,60
Економія при броні: -12,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1411,68
Економія при броні: -75,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1453,39
Економія при броні: -107,48 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1420,60
Економія при броні: -42,62 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1421,00
Економія при броні: -50,98 грн