Брінтеллікс (Brintellix®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1476,72
Економія при броні: -65,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1507,55
Економія при броні: -73,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1416,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1428,37
Економія при броні: -65,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1416,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
1451,52
Економія при броні: -89,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Брінтеллікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Лундбек Експорт А/С