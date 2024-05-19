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Артрокол гель 25 мг/г туба 45 г, №1 - Львів (188003) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
150,75 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
154,75
Економія: -1,88 грн
152,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
163,37
Економія: -13,83 грн
149,54 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
157,99
Економія: -17,18 грн
140,81 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
158,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
176,99
Економія: -36,18 грн
140,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
178,99
Економія: -38,18 грн
140,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
150,89
Економія: -14,12 грн
136,77 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
203,40
Економія: -63,20 грн
140,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
168,35
Економія: -31,61 грн
136,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
154,99
Економія: -14,18 грн
140,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
189,50
Економія: -48,69 грн
140,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
171,99
Економія: -31,18 грн
140,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
194,50
Економія: -53,69 грн
140,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
138,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -10,69 грн
140,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -25,69 грн
140,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
176,99
Економія: -36,18 грн
140,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
168,05
Економія: -31,02 грн
137,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
183,99
Економія: -43,18 грн
140,81 грн