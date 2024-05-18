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Артрокол гель 25 мг/г туба 45 г, №1 - Харків (188003) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
160,53
Економія: -8,95 грн
151,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
154,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
161,84
Економія: -18,23 грн
143,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
156,27 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
157,31 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
157,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
195,80
Економія: -55,60 грн
140,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
156,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
186,80
Економія: -44,60 грн
142,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
163,50
Економія: -22,68 грн
140,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
159,23 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
155,18 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
144,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
160,26
Економія: -16,81 грн
143,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
158,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
158,75 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
149,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
157,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (6)
158,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
156,58 грн