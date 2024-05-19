Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 10 г, №1 - Львів (306974) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 62 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Аптека доброго дня
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Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (57)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16