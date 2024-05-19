Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯПротивірусні засобиАцикловірАцикловір БелупоЦіни в аптеках

Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 10 г, №1 - Львів (306974) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
131,78
Економія: -12,08 грн
119,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -23,02 грн
121,48 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
107,09 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
177,10
Економія: -55,40 грн
121,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
116,47
Економія: -7,97 грн
108,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
176,90
Економія: -55,20 грн
121,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
138,19
Економія: -16,71 грн
121,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
141,44
Економія: -19,96 грн
121,48 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
124,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
133,99
Економія: -12,51 грн
121,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
129,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (10)
136,32
Економія: -15,18 грн
121,14 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
171,80
Економія: -50,10 грн
121,70 грн