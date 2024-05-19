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Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 2 г, №1 - Львів (306972) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
109,78
Економія: -12,29 грн
97,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
103,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
103,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
83,33 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
96,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
140,40
Економія: -42,00 грн
98,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
103,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
103,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
98,62
Економія: -4,72 грн
93,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
140,90
Економія: -42,50 грн
98,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
103,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
103,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
96,06
Економія: -2,53 грн
93,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
103,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
99,93
Економія: -6,40 грн
93,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
80,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -14,97 грн
93,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
103,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
103,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (93)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
103,40 грн