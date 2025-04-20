Уромітексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
2665,98
Економія при броні: -182,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3333,72
Економія при броні: -229,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3274,47
Економія при броні: -199,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3279,11
Економія при броні: -204,56 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
62.5 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3045,20
Економія при броні: -55,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
62.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
62.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 43-Д
62.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
62.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн