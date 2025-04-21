Уромітексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Шевченка, 21
73.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
73.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
74.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3044,40 грн