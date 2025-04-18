Уромітексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
115.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
115.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
123.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
186.5 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
195.1 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
202.5 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, пл. Базарна, 1
202.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
207.2 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
212.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
212.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
214.4 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
214.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
214.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
227.0 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
229.3 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
229.5 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
230.0 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3031,90 грн