Уромітексан® 400 мг (Uromitexan® 400 mg)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
4.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
111.4 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
121.3 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
121.5 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
122.0 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
122.1 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
125.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
127.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
143.7 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
143.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
143.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
143.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
145.6 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
145.8 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
145.9 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
147.1 км
Уромітексан® 400 мг розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер АГ
3050,40 грн