Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
253,87
Економія при броні: -12,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
262,21
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
246,73
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
252,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
266,26
Економія при броні: -9,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
258,40
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
273,17
Економія при броні: -32,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
272,52
Економія при броні: -21,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
272,78
Економія при броні: -21,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
272,42
Економія при броні: -21,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
271,96
Економія при броні: -24,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
276,92
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
247,71
Економія при броні: -20,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
260,34
Економія при броні: -20,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
247,71
Економія при броні: -20,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
276,19
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
282,87
Економія при броні: -31,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
278,33
Економія при броні: -27,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
279,48
Економія при броні: -20,64 грн