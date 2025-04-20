Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
263,98
Економія при броні: -25,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
276,04
Економія при броні: -37,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
260,74
Економія при броні: -32,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
278,29
Економія при броні: -39,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
262,61
Економія при броні: -38,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
259,96
Економія при броні: -35,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
258,04
Економія при броні: -17,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
279,57
Економія при броні: -39,16 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
282,82
Економія при броні: -16,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
279,07
Економія при броні: -12,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
269,87
Економія при броні: -13,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
270,10
Економія при броні: -23,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
266,81
Економія при броні: -17,65 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
247,71
Економія при броні: -20,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
270,00
Економія при броні: -15,99 грн