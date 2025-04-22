Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
270,38
Економія при броні: -32,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
265,89
Економія при броні: -9,49 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
65.9 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семиполки, шосе Остерське, 32
89.4 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мала Дівиця, вул. Слобідська, 7-Б
109.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 328
112.8 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 24
113.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
113.7 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
263,20
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 111
113.9 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
271,10
Економія при броні: -12,60 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
268,94
Економія при броні: -30,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
114.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Унілат краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Унімед Фарма