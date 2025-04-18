Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
287,85
Економія при броні: -48,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,01
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,86
Економія при броні: -36,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,01
Економія при броні: -43,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,10
Економія при броні: -10,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,93
Економія при броні: -39,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,74
Економія при броні: -14,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,69
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,23
Економія при броні: -46,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,55
Економія при броні: -43,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
285,06
Економія при броні: -49,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,20
Економія при броні: -44,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.