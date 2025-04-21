Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,22
Економія при броні: -40,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,84
Економія при броні: -11,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,37
Економія при броні: -47,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,96
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,87
Економія при броні: -17,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,37
Економія при броні: -52,39 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
285,58
Економія при броні: -54,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,70
Економія при броні: -14,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,94
Економія при броні: -15,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,99
Економія при броні: -10,58 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
287,88
Економія при броні: -40,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
285,97
Економія при броні: -18,88 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,79
Економія при броні: -12,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,57
Економія при броні: -12,17 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,59
Економія при броні: -51,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,48
Економія при броні: -18,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
288,82
Економія при броні: -10,22 грн