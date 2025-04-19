Львів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
287,39
Економія при броні: -33,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,96
Економія при броні: -41,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,62
Економія при броні: -47,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,70
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,39
Економія при броні: -52,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,69
Економія при броні: -42,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,40
Економія при броні: -23,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,03
Економія при броні: -41,47 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,40
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,93
Економія при броні: -39,16 грн