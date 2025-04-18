Харків (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,45
Економія при броні: -33,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,53
Економія при броні: -41,82 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,17
Економія при броні: -45,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,45
Економія при броні: -37,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,14
Економія при броні: -38,49 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,25
Економія при броні: -63,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,99
Економія при броні: -36,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.