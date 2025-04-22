Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
296,27
Економія при броні: -49,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,30
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,49
Економія при броні: -31,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,70
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,47
Економія при броні: -43,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,88
Економія при броні: -38,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,71
Економія при броні: -44,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,70
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,89
Економія при броні: -34,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,56
Економія при броні: -30,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,52
Економія при броні: -10,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
296,52
Економія при броні: -18,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Дорзол® краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
289,71
Економія при броні: -12,10 грн