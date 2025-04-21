Бетазон Ультра (Betazone Ultra)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
182,20
Економія при броні: -1,60 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
209,50
Економія при броні: -28,90 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,20
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
182,30
Економія при броні: -1,70 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
210,60
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
210,60
Економія при броні: -22,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
209,50
Економія при броні: -28,90 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн