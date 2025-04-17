Бетазон Ультра (Betazone Ultra)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 517 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
199,80
Економія при броні: -6,70 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20
Економія при броні: -20,10 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,30
Економія при броні: -20,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,20
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
205,41
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
209,50
Економія при броні: -16,40 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
210,80
Економія при броні: -14,80 грн