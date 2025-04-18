Бетазон Ультра (Betazone Ultra)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
207,84
Економія при броні: -17,18 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
218,69
Економія при броні: -25,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,30
Економія при броні: -19,30 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20
Економія при броні: -19,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
224,40
Економія при броні: -27,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20
Економія при броні: -19,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я