Бетазон Ультра (Betazone Ultra)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20
Економія при броні: -21,90 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
210,60
Економія при броні: -14,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,24
Економія при броні: -6,43 грн
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,93
Економія при броні: -6,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
199,40
Економія при броні: -8,10 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
204,10
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
209,50
Економія при броні: -18,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,20
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
209,50
Економія при броні: -18,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,20
Економія при броні: -18,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
209,70
Економія при броні: -18,40 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,20
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
209,50
Економія при броні: -18,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
210,60
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
213,20
Економія при броні: -21,90 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
214,30
Економія при броні: -18,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бетазон Ультра мазь туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
200,20
Економія при броні: -8,90 грн
Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
210,80
Економія при броні: -15,10 грн