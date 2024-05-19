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Бетазон Ультра крем для зовнішнього застосування туба 15 г, №1 - Харків (219802) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
146,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
146,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
160,50
Економія: -22,09 грн
138,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
146,70 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
148,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
165,89
Економія: -22,37 грн
143,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (4)
156,50
Економія: -18,09 грн
138,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
146,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
146,70 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
184,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
146,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
146,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
146,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: упаковка (1)
153,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
146,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
160,50
Економія: -22,09 грн
138,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
146,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
146,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
146,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
168,50
Економія: -30,09 грн
138,41 грн