Львів (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
451,74
Економія при броні: -97,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
792,20
Економія при броні: -53,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
896,70
Економія при броні: -188,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
823,00
Економія при броні: -84,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн