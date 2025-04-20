Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
845,31
Економія при броні: -141,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
798,25
Економія при броні: -117,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
893,75
Економія при броні: -212,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
405,93
Економія при броні: -65,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
420,55
Економія при броні: -23,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
892,51
Економія при броні: -73,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
760,00
Економія при броні: -61,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №50
Нобель
821,20 грн