Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
121,78
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
251,74
Економія при броні: -12,94 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
219,39
Економія при броні: -14,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
245,42
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
302,49
Економія при броні: -12,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
204,30
Економія при броні: -9,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
248,94
Економія при броні: -8,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
174,66
Економія при броні: -10,29 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,51
Економія при броні: -41,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
8.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,27
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
9.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
221,86
Економія при броні: -11,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
306,83
Економія при броні: -16,79 грн