Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 338 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, вул. Свободи, 86
49.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
85.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
85.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн