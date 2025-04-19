Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
265,14
Економія при броні: -17,38 грн
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
237,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
253,90
Економія при броні: -19,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
237,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
189,84
Економія при броні: -2,08 грн