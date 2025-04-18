Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
243,93
Економія при броні: -9,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
252,40
Економія при броні: -9,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
246,00
Економія при броні: -17,22 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
250,54
Економія при броні: -15,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
249,43
Економія при броні: -14,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,61
Економія при броні: -11,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,70
Економія при броні: -36,25 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
103,49
Економія при броні: -12,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я