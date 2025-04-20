Налоксон-ЗН (Naloxonum-ZN)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
235,55
Економія при броні: -10,69 грн
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
230,09
Економія при броні: -13,68 грн
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Налоксон-ЗН розчин для ін'єкцій 0.4 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,60 грн