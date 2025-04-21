Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
226,80
Економія при броні: -20,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
113,10
Економія при броні: -10,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
226,80
Економія при броні: -20,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
226,20
Економія при броні: -20,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
146,10
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
226,20
Економія при броні: -20,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
319,10
Економія при броні: -58,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
160,82
Економія при броні: -28,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
327,34
Економія при броні: -62,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70
Економія при броні: -27,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,10 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
299,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
226,80
Економія при броні: -20,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
149,35
Економія при броні: -13,85 грн