Львів (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70
Економія при броні: -31,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70
Економія при броні: -31,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
226,20
Економія при броні: -22,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
225,70 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
297,40 грн