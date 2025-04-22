Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
119,99
Економія при броні: -7,21 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
303,70
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
298,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
318,54
Економія при броні: -52,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Кантаб таблетки 8 мг блістер №28
Нобель
227,00 грн
Кантаб таблетки 16 мг блістер №28
Нобель
310,62
Економія при броні: -13,09 грн