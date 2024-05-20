Актемра® концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон, №1 - Запоріжжя (139412) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека ваш консультант
Детальніше
Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 38
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом