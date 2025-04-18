Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
707,40
Економія при броні: -44,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
682,44
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
478,46
Економія при броні: -110,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
701,31
Економія при броні: -175,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
604,33
Економія при броні: -19,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
548,19
Економія при броні: -21,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
694,72
Економія при броні: -31,76 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
697,71
Економія при броні: -34,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
260,47
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
365,40 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
494,66
Економія при броні: -49,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
561,42
Економія при броні: -113,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
679,80
Економія при броні: -101,60 грн