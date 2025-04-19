Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
702,77
Економія при броні: -108,48 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
629,10
Економія при броні: -55,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
629,10
Економія при броні: -55,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
694,25
Економія при броні: -100,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,10
Економія при броні: -90,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
595,80
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
330,25
Економія при броні: -43,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
322,88
Економія при броні: -16,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
312,85
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
59,58
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
394,60
Економія при броні: -23,46 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
697,16
Економія при броні: -190,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ