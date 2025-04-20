Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
230,00
Економія при броні: -20,00 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
546,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
620,86
Економія при броні: -76,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
616,49
Економія при броні: -124,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
607,70
Економія при броні: -64,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
285,13
Економія при броні: -13,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
614,96
Економія при броні: -71,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
703,55
Економія при броні: -154,41 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
230,00
Економія при броні: -24,00 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
546,00
Економія при броні: -57,00 грн