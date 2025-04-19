Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
707,79
Економія при броні: -195,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
625,99
Економія при броні: -113,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
720,08
Економія при броні: -112,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
238,32
Економія при броні: -15,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30
Економія при броні: -66,20 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
680,40
Економія при броні: -123,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
704,88
Економія при броні: -95,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
126,04
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
297,90
Економія при броні: -19,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
715,19
Економія при броні: -106,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
693,14
Економія при броні: -161,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
310,57
Економія при броні: -42,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
705,34
Економія при броні: -96,63 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
608,17
Економія при броні: -85,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
683,25
Економія при броні: -151,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
341,30 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
617,26
Економія при броні: -95,08 грн