Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50
Економія при броні: -33,00 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
423,90
Економія при броні: -25,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
712,88
Економія при броні: -124,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
608,07
Економія при броні: -23,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
664,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
573,37
Економія при броні: -140,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
375,50 грн
Т-Тріомакс розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарниця ФФ
605,09
Економія при броні: -20,69 грн