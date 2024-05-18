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Баралгін® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (836746) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
381,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
403,28
Економія: -44,67 грн
358,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
381,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
381,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
381,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
381,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
333,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
381,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
415,93
Економія: -52,62 грн
363,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
381,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1), ампула (2)
401,13
Економія: -34,43 грн
366,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
381,50 грн